Виктор Жидков - временный глава «Мосбиржи»

Юрий Денисов покидает пост предправления торговой площадки, а Виктор Жидков возглавит её на время выбора кандидата. Как показывает опыт НСПК, нет ничего более постоянного, чем временное — тем более, выбор из «ближнего круга» выглядит вполне рациональным и надёжным.

Жидков 3,5 года возглавляет НРД (входит в группу «Московская Биржа») — с апреля 2021. До этого был советником предправления МКБ и отвечал за сегмент МСБ. Наиболее известен как глава банка «Веста» на протяжении более десяти лет.

За 3,5 года в НРД Жидков проявил себя как опытный и деятельный руководитель в условиях санкций. В Мосбирже задача на порядок сложнее — не стабильность, а эффективность и поискновых моделей, продуктов и килл-фич.