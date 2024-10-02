Минтранс: дети получат 50% скидку на проезд в поездах

Все дети с 10 до 17 лет смогут отправиться в дальние поездки за полцены и не предъявлять справки из школы, колледжей и институтов.

На дальние поездки по железной дороге дети от 10 до 17 лет получат скидку 50% на покупку билетов. Она будет действовать весь год, без привязки к обучению и бумажным справкам.

«Скидка 50% на проезд ж/д транспортом для детей прорабатывается в РФ. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтранс. Инициатива позволит повысить адресную поддержку семей с детьми», — сказали в министерстве.

Особые условия будут доступны для поездок в плацкартных и общих вагонах, а также в двухэтажных вагонах с четырехместными купе. Льготой смогут воспользоваться не только школьники, но и дети, которые получают семейное образование или находятся на домашнем обучении.