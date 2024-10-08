Обновили декларацию по акцизам на сладкую газировку и алкогольные напитки

Отчеты за январь 2025 года по акцизам нужно составлять, следуя новому порядку заполнения декларации.

ФНС внесла корректировки в форму, формат и порядок заполнения декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную продукцию и сахаросодержащие напитки.

В документе больше не нужно указывать акцизы к уменьшению. Налоговики убрали из Раздела 1 строку «Сумма акциза, к уменьшению (в рублях)». Внесли изменения в штрихкоды, а также переименовали подраздел 2.4. Об этом сказано в приказе ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/694@.

Документ вступает в силу вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, но не раньше 1 января 2025 года. По новой форме нужно подготовить отчеты за январь 2025 года.