Свободную экономическую зону распространили на приграничные регионы РФ

Чтобы жители Белгородской, Брянской и Курской областей получали необходимые услуги и товары, кабмин установил там свободную экономическую зону.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 27 сентября 2024 г. № 1314 о распространении свободной экономической зоны (СЭЗ) на некоторые территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Это поможет предпринимателям снизить финансовые издержки, нарастить объемы производства продукции, сохранить действующие и создать новые рабочие места, а также обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах, необходимыми товарами и услугами», — сказано на сайте кабмина.

Участники СЭЗ имеют право пользоваться льготами по налогам на прибыль и имущество, а также платить пониженные страховые взносы.