С 2025 года любое муниципальное образование сможет вводить туристический налог

Такое правило о транспортном налоге утвердил Минфин в рамках Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

В документе сказано (разд. 3.3):

Предоставление с 2025 года всем муниципальным образованиям права введения туристического налога в качестве дополнительного доходного источника местного бюджета.

Уточнено, что средства от него могли бы быть направлены в том числе на развитие туристической инфраструктуры.

Эта мера предусмотрена в рамках поддержания бюджетной устойчивости и самостоятельности региональных бюджетов, стимулирования развития инфраструктуры, обеспечения эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития.