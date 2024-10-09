С 2025 года любое муниципальное образование сможет вводить туристический налог

В документе сказано (разд. 3.3):
Предоставление с 2025 года всем муниципальным образованиям права введения туристического налога в качестве дополнительного доходного источника местного бюджета.
Уточнено, что средства от него могли бы быть направлены в том числе на развитие туристической инфраструктуры.
Эта мера предусмотрена в рамках поддержания бюджетной устойчивости и самостоятельности региональных бюджетов, стимулирования развития инфраструктуры, обеспечения эффективного участия регионов в реализации национальных целей развития.
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