Власти усложнили уход иностранного бизнеса из России — РБК

Власти увеличили с 50 до 60% минимальный дисконт для сделок по продаже иностранцами активов в России и подняли взнос в бюджет с 15 до 35% от их стоимости.

По данным издания, российские власти увеличили минимальный дисконт с 50% до 60% от реальной цены активов иностранных предприятий в России.

Кроме того, власти РФ увеличили обязательный взнос в российский бюджет с 15% до 35% от их рыночной стоимости. Первые 25% нужно заплатить в течение месяца после сделки, 5% — в течение года, еще 5% — в течение двух лет.

Для сделок, сумма которых превышает 50 миллиардов рублей, необходимо согласие Путина, пишет РБК.