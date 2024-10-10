Власти усложнили уход иностранного бизнеса из России — РБК

По данным издания, российские власти увеличили минимальный дисконт с 50% до 60% от реальной цены активов иностранных предприятий в России.
Кроме того, власти РФ увеличили обязательный взнос в российский бюджет с 15% до 35% от их рыночной стоимости. Первые 25% нужно заплатить в течение месяца после сделки, 5% — в течение года, еще 5% — в течение двух лет.
Для сделок, сумма которых превышает 50 миллиардов рублей, необходимо согласие Путина, пишет РБК.
В 2023 году заключили 93 сделки по покупке активов иностранных компаний в России. Их сумма превысила 11 миллиардов долларов, пишет РБК со ссылкой на данные агентства AK&M. В первом полугодии 2024 года заключили 34 такие сделки, их сумма — около 1,9 миллиарда долларов.
Комментарии1
И кто бы на фоне воплей "проваливайте отсюда", мог о подобном подумать...