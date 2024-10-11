Минфин заранее публикует новые ФСБУ на своем сайте

Новые ФСБУ публикуются на сайте Минфина не менее чем за 6 месяцев до начала отчетного года, за который применение стандарта станет обязательным.

Это учитывают при установлении предполагаемой даты вступления в силу ФСБУ, сообщает Минфин в письме от 26.07.2024 № 07-01-10/69905.

Такой порядок предусмотрен правилами подготовки и уточнения программы разработки ФСБУ, утвержденными приказом Минфина от 04.12.2019 № 211н.