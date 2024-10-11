При покупке квартиры у тещи имущественный вычет не дадут

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.03.2024 № 03-04-05/22385.
Вычет не положен, если сделка купли-продажи – между физлицами, являющимися взаимозависимыми.
Это, в частности:
супруги;
родители;
дети;
полнородные и неполнородные братья и сестры;
опекун (попечитель) и подопечный.
Теща в этот список не входит. Но если квартиру купили на имя жены у ее матери, то вычет не положен не только жене, но и мужу.
Поскольку сделка купли-продажи совершена между женой и тещей, имущественный вычет по НДФЛ налогоплательщику-супругу не может быть предоставлен, сообщает Минфин.
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