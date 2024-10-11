При покупке квартиры у тещи имущественный вычет не дадут

Если семья купила квартиру и оформила ее на имя жены, муж тоже может получить по ней имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Но только если это не покупка у родственников.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.03.2024 № 03-04-05/22385.

Вычет не положен, если сделка купли-продажи – между физлицами, являющимися взаимозависимыми.

Это, в частности:

супруги;

родители;

дети;

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекун (попечитель) и подопечный.

Теща в этот список не входит. Но если квартиру купили на имя жены у ее матери, то вычет не положен не только жене, но и мужу.

Поскольку сделка купли-продажи совершена между женой и тещей, имущественный вычет по НДФЛ налогоплательщику-супругу не может быть предоставлен, сообщает Минфин.