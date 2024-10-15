Воинский учет

До конца года в военкоматы нужно сдать два отчета: какие и сроки

Каждая организация должна знать, какие отчеты и в какие сроки представить по воинскому учету до конца 2024 года.

До конца года нужно направить в военкомат:

  1. Карточку учета организации по форме № 18.

  2. План мероприятий по воинскому учету.

Установленной даты их подачи нет. Военкоматы обычно просят их в двадцатых числах ноября.

Сведения подают в военкомат по месту регистрации организации. Их можно направить по почте.

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