До конца года в военкоматы нужно сдать два отчета: какие и сроки

Каждая организация должна знать, какие отчеты и в какие сроки представить по воинскому учету до конца 2024 года.

До конца года нужно направить в военкомат:

Карточку учета организации по форме № 18. План мероприятий по воинскому учету.

Установленной даты их подачи нет. Военкоматы обычно просят их в двадцатых числах ноября.

Сведения подают в военкомат по месту регистрации организации. Их можно направить по почте.