До конца года в военкоматы нужно сдать два отчета: какие и сроки

До конца года нужно направить в военкомат:
Карточку учета организации по форме № 18.
План мероприятий по воинскому учету.
Установленной даты их подачи нет. Военкоматы обычно просят их в двадцатых числах ноября.
Сведения подают в военкомат по месту регистрации организации. Их можно направить по почте.
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