Сбер купил «Нетологию» и школу «Фоксфорд»

Образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» перешли в собственность Сбера. По оценкам представителей отрасли, сумма сделки составила порядка 4-6 млрд руб.

О закрытии сделки рассказали три источника на рынке онлайн-образования. Сведения подтвердил неназванный собеседник в одной из выкупленных компаний. В Сбере не ответили на запрос.

Об этом пишет «Коммерсант».

Участники рынка полагают, что в будущем активы либо потеряют часть автономии с полной интеграцией в корпоративную структуру банка, либо сохранят относительную независимость при более плотном включении в контур группы.

По данным «Контур.Фокуса», конечный владелец 100% в ООО «Нетология», ООО «Фоксфорд» и ООО «Нетология-групп» — «ТТ-Холдинг». До июня 2023 года 97% холдинга принадлежали компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, а сам он числился среди конечных владельцев. Обновленные же данные не раскрывают.

По данным «Контур.Фокуса», выручка «Нетологии» на конец 2022 года составила 1,8 млрд рублей, а чистый убыток — 827,4 млн. У «Фоксфорда» это 2,4 млрд и 225,7 млн рублей соответственно.