В России планируется разрешить использование электросамокатов с 16 лет

В России планируется разрешить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) с 16 лет.

Представители Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифир, Минюста, департамента транспорта Москвы и депутаты Госдумы по итогам совещания пришли к решению увеличить минимальный возраст пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) до 16 лет, а для управления необходимо будет получить права. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на протокол совещания, которое проводилось в департаменте кабмина по транспорту.

Для управления ими потребуется водительское удостоверение. Также будет запрещено движение СИМ по тротуарам и проезжей части. Анализ безопасности показал, что повышение минимального возраста пользователей с 14 до 16 лет обосновано.