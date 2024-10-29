Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в колледжах научат разработке видеоигр, Яндекс начнет бороться с ездой на самокате вдвоем, а PepsiCo регистрирует права на новые чипсы

Подготовили обзор главных событий дня — 29 октября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Яндекс запустит технологию для борьбы с ездой вдвоем на самокате. Если на самокат встанет более одного человека, устройство автоматически снизит скорость до пешеходной — 5 км/ч.

  • Каршеринговый сервис «Ситидрайв» запустил возможность выкупить автомобиль, взятый в долгосрочную аренду.

  • Американская корпорация PepsiCo подала в Роспатент две заявки на получение исключительных прав на упаковки с новыми видами чипсов. Компания, которая заявляла об ограничениях работы в России после февраля 2022 года, регистрирует дизайн экстра-острых чипсов Lays и сладких «тай чили» Cheetos.

  • В российских колледжах с 2025/2026 учебного года начнут обучать разработке видеоигр. Студенты будут изучать разработку игр, программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений и тестировать информационные системы.

  • Команда разработчиков из Санкт-Петербурга представила новую игру в жанре научной фантастики под названием «Сатурн». Игрокам предстоит путешествовать по спутникам «Сатурна», сражаться в космосе и на Земле с роботами.

  • В России начали продавать самый тонкий раскладной смартфон Honor Magic V3. Его стоимость составляет 190 тыс. рублей. Во время предзаказа спрос на смартфон оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2.

  • Apple представила iMac с процессором M4 и искусственным интеллектом. Его стартовая цена составила 1,3 тыс. долларов.

  • Microsoft обвинила Google в «теневом подрыве» ее облачного бизнеса. Как сказали в Microsoft, на этой неделе Google собирается запустить работу Astroturf — группы, которая «призвана дискредитировать Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков, а также ввести общественность в заблуждение».

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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