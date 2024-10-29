⚡️ Итоги дня: в колледжах научат разработке видеоигр, Яндекс начнет бороться с ездой на самокате вдвоем, а PepsiCo регистрирует права на новые чипсы

Яндекс запустит технологию для борьбы с ездой вдвоем на самокате. Если на самокат встанет более одного человека, устройство автоматически снизит скорость до пешеходной — 5 км/ч.

Каршеринговый сервис «Ситидрайв» запустил возможность выкупить автомобиль, взятый в долгосрочную аренду.

Американская корпорация PepsiCo подала в Роспатент две заявки на получение исключительных прав на упаковки с новыми видами чипсов. Компания, которая заявляла об ограничениях работы в России после февраля 2022 года, регистрирует дизайн экстра-острых чипсов Lays и сладких «тай чили» Cheetos.

В российских колледжах с 2025/2026 учебного года начнут обучать разработке видеоигр. Студенты будут изучать разработку игр, программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений и тестировать информационные системы.

Команда разработчиков из Санкт-Петербурга представила новую игру в жанре научной фантастики под названием «Сатурн». Игрокам предстоит путешествовать по спутникам «Сатурна», сражаться в космосе и на Земле с роботами.

В России начали продавать самый тонкий раскладной смартфон Honor Magic V3. Его стоимость составляет 190 тыс. рублей. Во время предзаказа спрос на смартфон оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2.

Apple представила iMac с процессором M4 и искусственным интеллектом. Его стартовая цена составила 1,3 тыс. долларов.