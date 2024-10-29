Туристический налог не успеют запустить с 1 января 2025 года

Для правильного расчета туристического налога нужен реестр отелей и мест для проживания. Однако запуск этой системы затянулся.

Депутаты Госдумы предупредили, что туристический налог не будет работать с 2025 года, поскольку еще не запустили единый реестр средств размещения. Это значит, что регионы не смогут получать дополнительные средств в свои бюджеты.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко объяснила, что, когда принимали поправки в НК, не учли отсутствие реестра для всех видов средств размещения, проживание в которых будет облагаться налогом. Об этом пишут «Ведомости».

Туристический налог начнут удерживать не раньше, чем в конце 2025 года.