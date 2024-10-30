⚡️ Итоги дня: цена фьючерса на золото обновила рекорд, VK защитит свои ресурсы от DDoS-атак, а у россиян будет два часа в день на покупку алкоголя

Цена фьючерса на золото на Comex обновила исторический максимум и торгуется выше 2 800 долларов за тройскую унцию.

Букмекеры вошли в десятку крупнейших рекламодателей в интернете. В топ-5 по рунету оказался «Фонбет», который за первые девять месяцев текущего года вложил в digital-продвижение 4,2 млрд рублей.

VK запустит собственную систему защиты от DDoS-атак на базе искусственного интеллекта. Ее собираются внедрить в «VK Видео», «Одноклассниках», «Дзене» и Mail. До этого защита обеспечивалась сторонними решениями в сфере информационной безопасности.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил постепенно ограничивать часы продажи алкоголя сначала до пяти, потом до двух часов в день, и в будни, и в выходные.

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ мессенджера удалить несколько каналов с призывами отделить Урал от остальной части России.

Возобновили съемки ток-шоу «Пусть говорят» с ведущим Дмитрием Борисовым. Зрителям обещают заплатить 1 300 рублей за съемку в шоу, а молодым участникам — 1 500 рублей, поскольку молодежь считается вип-гостем. Проект выйдет в эфир Первого канала уже в ближайший месяц.

В Москве в День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах города будет бесплатной. 3 ноября парковка будет работать по воскресному режиму: платно останется только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа.