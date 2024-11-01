С 1 ноября установлены размеры комиссии за переводы между физлицами по СБП

Комиссия за переводы денег свыше 30 млн рублей в календарный месяц между счетами физических лиц в разных банках с использованием СБП составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей за один перевод.

При переводах иному физлицу на счет в другом банке или операциях со средствами на электронных кошельках на общую сумму свыше 100 тыс. рублей в календарный месяц комиссия — такая же.

Кроме того, установлена комиссия 0,00 рублей за перевод физлица по СБП на единый казначейский счет.

В решении ЦБ особо указано, что эти комиссии не распространяются на трансграничные переводы между физлицами по СБП.