Райффайзенбанк запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах

В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого нужна только пластиковая карта «Мир» Райффайзенбанка.
За один раз можно купить до 5 тысяч долларов США.
Курс такой же, как в кассе банка.
Нет комиссии за покупку по дебетовым картам.
В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого нужна только пластиковая карта «Мир» Райффайзенбанка.
За один раз можно купить до 5 тысяч долларов США.
Курс такой же, как в кассе банка.
Нет комиссии за покупку по дебетовым картам.
Начать дискуссию