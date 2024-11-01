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Райффайзенбанк запустил услугу по покупке наличных долларов в банкоматах

Рубли с вашего счета в Райфе списываются, а наличные доллары выдает банкомат. Купить можно до 5 000$.

В нескольких банкоматах Москвы можно купить доллары США. Для этого нужна только пластиковая карта «Мир» Райффайзенбанка.

  • За один раз можно купить до 5 тысяч долларов США.

  • Курс такой же, как в кассе банка.

  • Нет комиссии за покупку по дебетовым картам.

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