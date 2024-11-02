Майнеры могут заполнить информацию о себе на сайте ФНС

На сайте ФНС можно заполнить заявление о внесении компании или ИП в реестр майнеров. Без этого бизнес не сможет легально добывать криптовалюту.

У ФНС появился сервис «МайнингРеестр» с информацией о тех, кто занимается добычей криптовалюты, а также об операторах майнинговой инфраструктуры.

С 1 ноября 2024 года официально заниматься майнингом могут компании и ИП, которые включили в специальный реестр. Его ведет ФНС.

Сейчас с помощью электронного сервиса можно заполнить:

заявление о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и сведений о нем;

заявление о внесении в реестр операторов майнинговой инфраструктуры сведений о таком операторе.

Все документы нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью компании или ИП.

«Оператор реестра рассматривает представленное заявление о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, в срок не более 15 рабочих дней со дня представления заявления. Оператор реестра вправе однократно приостановить рассмотрение заявления на срок не более 10 рабочих дней», — сказано на сайте ФНС.

Информация из реестра майнинга не будет публиковаться в СМИ и в интернете.