Майнеры могут заполнить информацию о себе на сайте ФНС

У ФНС появился сервис «МайнингРеестр» с информацией о тех, кто занимается добычей криптовалюты, а также об операторах майнинговой инфраструктуры.
С 1 ноября 2024 года официально заниматься майнингом могут компании и ИП, которые включили в специальный реестр. Его ведет ФНС.
Сейчас с помощью электронного сервиса можно заполнить:
заявление о внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и сведений о нем;
заявление о внесении в реестр операторов майнинговой инфраструктуры сведений о таком операторе.
Все документы нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью компании или ИП.
«Оператор реестра рассматривает представленное заявление о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, в срок не более 15 рабочих дней со дня представления заявления. Оператор реестра вправе однократно приостановить рассмотрение заявления на срок не более 10 рабочих дней», — сказано на сайте ФНС.
Информация из реестра майнинга не будет публиковаться в СМИ и в интернете.
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