У ФНС обновилась форма апелляционной жалобы

При составлении жалобы на действия ФНС теперь можно выбрать предмет обжалования из 18 доступных пунктов. Раньше их было четыре.

ФНС выпустила приказ от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@, в котором обновила форму апелляционной жалобы. Также изменился порядок ее заполнения и формат подачи.

Вместо четырех предметов обжалования теперь можно выбрать значение от 1 до 18. В частности, можно подать жалобу на:

решение по проверке;

бездействие по зачету или возврату;

требования о подаче документов и пояснений;

отказ в принятии декларации или расчета;

требование об уплате долга;

отказ в отсрочке или рассрочке;

решение об обеспечительных мерах.

Новая форма будет действовать с 1 января 2025 года.