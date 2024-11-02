У ФНС обновилась форма апелляционной жалобы

ФНС выпустила приказ от 02.09.2024 № ЕД-7-9/693@, в котором обновила форму апелляционной жалобы. Также изменился порядок ее заполнения и формат подачи.
Вместо четырех предметов обжалования теперь можно выбрать значение от 1 до 18. В частности, можно подать жалобу на:
решение по проверке;
бездействие по зачету или возврату;
требования о подаче документов и пояснений;
отказ в принятии декларации или расчета;
требование об уплате долга;
отказ в отсрочке или рассрочке;
решение об обеспечительных мерах.
Новая форма будет действовать с 1 января 2025 года.
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