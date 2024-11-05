Перевод пенсионных накоплений упростят

Этот же подход будет к подаче уведомления, связанного с рассмотрением такого заявления.
Опубликован проект постановления кабмина об этом, разработанный Минфином. Он считает, что инициатива упростит процесс подачи застрахованным лицом заявлений и уведомлений. Увеличится количество граждан, имеющих возможность подать заявления в электронной форме через Госуслуги.
Сейчас, чтобы перевести пенсионные накопления другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию, необходимо лично обратиться в Соцфонд или оформить именно усиленную квалифицированную ЭП для подписания заявления на Госуслугах.
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