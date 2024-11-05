Перевод пенсионных накоплений упростят

Подать заявление через портал Госуслуги на перевод пенсионных накоплений из Социального фонда (СФР) в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), а также из одного НПФ в другой или в СФР можно будет с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (Госключ).

Этот же подход будет к подаче уведомления, связанного с рассмотрением такого заявления.

Опубликован проект постановления кабмина об этом, разработанный Минфином. Он считает, что инициатива упростит процесс подачи застрахованным лицом заявлений и уведомлений. Увеличится количество граждан, имеющих возможность подать заявления в электронной форме через Госуслуги.

Сейчас, чтобы перевести пенсионные накопления другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию, необходимо лично обратиться в Соцфонд или оформить именно усиленную квалифицированную ЭП для подписания заявления на Госуслугах.