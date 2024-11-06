❗ ФНС внесла изменения в порядок взыскания налоговой задолженности

Информацию об отрицательном сальдо ЕНС будут обновлять каждые сутки, а также налоговики смогут списывать цифровые рубли в счет погашения долга.

ФНС опубликовала проект поправок, который уточнит состав сведений реестра решений о взыскании налоговых долгов.

В этом реестре будут размещать поручения ИФНС на перечисление цифровых рублей, их исполнит оператор платформы цифрового рубля. Порядок взаимодействия налоговых органов с банками разместят на сайте ФНС.

Также информация об отрицательном сальдо будет обновляться не реже одного раза в сутки. Положительное и нулевое сальдо ЕНС будет отображаться в режиме реального времени. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.