❗ ФНС внесла изменения в порядок взыскания налоговой задолженности

ФНС опубликовала проект поправок, который уточнит состав сведений реестра решений о взыскании налоговых долгов.
В этом реестре будут размещать поручения ИФНС на перечисление цифровых рублей, их исполнит оператор платформы цифрового рубля. Порядок взаимодействия налоговых органов с банками разместят на сайте ФНС.
Также информация об отрицательном сальдо будет обновляться не реже одного раза в сутки. Положительное и нулевое сальдо ЕНС будет отображаться в режиме реального времени. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.
Изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.
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