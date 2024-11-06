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⚡️ Итоги дня: биткойн обновил исторический максимум, Трамп победил на выборах, а Роскомнадзор начал блокировать сайты с ECH-шифрованием

Подготовили обзор главных событий дня — 6 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Дональд Трамп объявил себя победителем на выборах США. Он набирает 267 голосов выборщиков, а представитель демократов Камала Харрис — 214.

  • Биткойн вновь обновил исторический максимум. Стоимость биткойна поднималась на 9,34% — до $75,118 тыс.

  • Доллар обвалился ниже 96 рублей на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Спустя несколько часов валюта снова начала расти и достигла 99 рублей.

  • В «VK Видео» появились все доступные в соцсети клипы. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра «VK Клипов» и учитываются при монетизации контентмейкеров.

  • Роскомнадзор, возможно, приступил к блокировке соединений с использованием шифрования TLS ECH (Encrypted Client Hello) для IP-адресов в России. Из-за этих изменений пользователи сталкиваются с трудностями при доступе к веб-сайтам, защищенным с помощью CloudFlare.

  • IPhone скоро научится показывать время до конца зарядки. Новая функция под названием BatteryIntelligence будет рассчитывать предполагаемое время для подзарядки телефона, скорее всего, на основе количества энергии, получаемой устройством.

  • Сбербанк ввел изменения для пользователей «Сбербанк Онлайн». Бонусы «Спасибо» теперь находятся в разделе «Кошелек». Также пользователи смогут увидеть статистику списаний и даже отменить подписки, которые больше не нужны.

  • В WhatsApp появилась новая функция группировки по чатам. Это нужно для тех, кто испытывает трудности в поиске необходимого диалога. Для создания списка необходимо нажать на значок «Плюс» в строке фильтров, затем ввести название и выбрать, какие чаты добавить в новый список.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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