⚡️ Итоги дня: биткойн обновил исторический максимум, Трамп победил на выборах, а Роскомнадзор начал блокировать сайты с ECH-шифрованием

Дональд Трамп объявил себя победителем на выборах США. Он набирает 267 голосов выборщиков, а представитель демократов Камала Харрис — 214.

Биткойн вновь обновил исторический максимум. Стоимость биткойна поднималась на 9,34% — до $75,118 тыс.

Доллар обвалился ниже 96 рублей на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США. Спустя несколько часов валюта снова начала расти и достигла 99 рублей.

В «VK Видео» появились все доступные в соцсети клипы. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра «VK Клипов» и учитываются при монетизации контентмейкеров.

Роскомнадзор, возможно, приступил к блокировке соединений с использованием шифрования TLS ECH (Encrypted Client Hello) для IP-адресов в России. Из-за этих изменений пользователи сталкиваются с трудностями при доступе к веб-сайтам, защищенным с помощью CloudFlare.

IPhone скоро научится показывать время до конца зарядки. Новая функция под названием BatteryIntelligence будет рассчитывать предполагаемое время для подзарядки телефона, скорее всего, на основе количества энергии, получаемой устройством.

Сбербанк ввел изменения для пользователей «Сбербанк Онлайн». Бонусы «Спасибо» теперь находятся в разделе «Кошелек». Также пользователи смогут увидеть статистику списаний и даже отменить подписки, которые больше не нужны.