Решен вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией

Сниженный тариф будет включать не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще бóльшим объемом голосовых услуг и впервые – значительным объемом передачи данных.
Об этом заявил премьер-министра Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета Министров Союзного государства с Михаилом Мишустиным.
Он подчеркнул, что «и технически, и экономически это не такое простое решение. Но таково было поручение президентов, и оно выполнено».
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