Решен вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией

Будет подготовлен проект решения Высшего Госсовета Союзного государства, предусматривающий установление сниженных межоператорских тарифов и обеспечение с 1 марта 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по тарифам, сопоставимым с применяемыми в домашней сети.

Сниженный тариф будет включать не менее 300 минут бесплатных входящих звонков и не менее 5 Гб передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще бóльшим объемом голосовых услуг и впервые – значительным объемом передачи данных.

Об этом заявил премьер-министра Беларуси Роман Головченко по итогам заседания Совета Министров Союзного государства с Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что «и технически, и экономически это не такое простое решение. Но таково было поручение президентов, и оно выполнено».