«Нетология» дарит читателям «Клерка» скидку 5% на курс по SMM

На курсе вы научитесь создавать контент, работать с аудиторией, а также настраивать рекламу.

Для читателей «Клерка» образовательная компания «Нетология» подарит скидку 5% на покупку курса SMM-менеджер.

Курс подойдет вам, если вы хотите сменить карьерный путь и работать удаленно. Вы научитесь создавать контент, визуально его оформлять, работать с аудиторией, настраивать рекламу.

Во время обучения будет практика на реальных задачах. Вы сможете добавить в свое портфолио сразу шесть проектов, а также получите обратную связь от личного наставника и экспертов.

На расширенной траектории освоите специализацию: развитие личного бренда, управление проектами или таргетированная реклама.

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