«Нетология» дает скидку 5% на курс «Финансовый директор»

Образовательная компания «Нетология» подготовила для читателей «Клерка» специальное предложение — скидку 5% на прохождение курса «Финансовый директор».

Курс для тех, кто хочет вырасти в профессии и получить повышение до финансового директора. Вы научитесь управлять финансами, оценивать эффективность инвестиционных проектов и строить финансовые стратегии.

В процессе обучения вы завершите шесть проектов, сможете пообщаться с топовыми экспертами из сферы финансов и построить индивидуальный карьерный трек.

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