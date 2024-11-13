Обучение для бухгалтеров

«Нетология» дает скидку 5% на курс «Финансовый директор»

Новые навыки позволят грамотно управлять финансами, оценивать эффективность инвестиционных проектов и получить повышение до финансового директора.

Образовательная компания «Нетология» подготовила для читателей «Клерка» специальное предложениескидку 5% на прохождение курса «Финансовый директор».

Курс для тех, кто хочет вырасти в профессии и получить повышение до финансового директора. Вы научитесь управлять финансами, оценивать эффективность инвестиционных проектов и строить финансовые стратегии.

В процессе обучения вы завершите шесть проектов, сможете пообщаться с топовыми экспертами из сферы финансов и построить индивидуальный карьерный трек.

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Оксана Кривонос
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Баланс ООО реорганизованного путем преобразования МУПа

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