Почти половина малого бизнеса столкнулась с трудностями при работе с ИИ

Готовы работать с искусственным интеллектом только 14,4% компаний, а 21% малого и среднего бизнеса склонны отказаться от внедрения новых технологий.

48,8% представителей малого и среднего бизнеса признались, что испытали сложности при внедрении искусственного интеллекта (ИИ).

Полностью готовы к работе с нейросетями и ИИ только 14,4% компаний, 21% представителей МСП заявили, что не хотят внедрять новые технологии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Центра технологий искусственного интеллекта «Нейролаб».

«Большая часть людей в целом готова ИИ-решения внедрять, многие даже пробовали, но у них не очень получилось», — сказал глава Центра Вячеслав Береснев.

Также он добавил, что сейчас ИИ перестал быть просто игрушкой, с ним надо стабильно и системно работать. Такие решения дают понятный экономический эффект, если их разумно применять.