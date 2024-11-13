С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату ЖКХ появится новая графа на общедомовые нужды

С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.

Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы.😬

Также россияне будут платить за почтовые ящики.

Начисление платежей по новой графе будет производиться по общему счетчику или по нормативу. Средний ежемесячный платеж по новой графе может составить около 1900 рублей с одной квартиры. 😱