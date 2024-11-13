С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату ЖКХ появится новая графа на общедомовые нужды

С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.
Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы.😬
Также россияне будут платить за почтовые ящики.
Начисление платежей по новой графе будет производиться по общему счетчику или по нормативу. Средний ежемесячный платеж по новой графе может составить около 1900 рублей с одной квартиры. 😱
Комментарии4
То есть, раньше её у кого-то не было?!
А за них-то с какого перепугу платить? За обслуживание механизма дверок?
как я понял - раньше была строчка, а с 1.12.2024 будет графа!
Интересно, кто будет получателем данного платежа?
Случайно, не легендарная Почта РФ?
Почтовые ящики считаются общедомовым имуществом, поэтому за него надо платить и за мехнизмы и если облупились, за покраску. Управляшка должна их мыть, красить, смазывать замки и что там еще с ящиками можно сделать, должна делать