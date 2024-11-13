С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату ЖКХ появится новая графа на общедомовые нужды

В квитанциях ЖКХ появится новая графа

С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.

Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы.😬

Также россияне будут платить за почтовые ящики.

Начисление платежей по новой графе будет производиться по общему счетчику или по нормативу. Средний ежемесячный платеж по новой графе может составить около 1900 рублей с одной квартиры. 😱

Оксана Кривонос
Реорганизация компании

Баланс ООО реорганизованного путем преобразования МУПа

В настоящее время огромное количество МУПов, помимо монополистов реорганизовали или реорганизовывают еще путем преобразования.

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Комментарии

4
  • Ирина

    С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.

    Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы

    То есть, раньше её у кого-то не было?!

    Также россияне будут платить за почтовые ящики.

    А за них-то с какого перепугу платить? За обслуживание механизма дверок?

    • VadimBA

      Также россияне будут платить за почтовые ящики.

      Интересно, кто будет получателем данного платежа?

      Случайно, не легендарная Почта РФ?

    • В Виктория
      Главный бухгалтер

      за них-то с какого перепугу платить?

      Почтовые ящики считаются общедомовым имуществом, поэтому за него надо платить и за мехнизмы и если облупились, за покраску. Управляшка должна их мыть, красить, смазывать замки и что там еще с ящиками можно сделать, должна делать