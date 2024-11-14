YouTube снова полностью доступен в России, свидетельствуют данные сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что журналист проекта в Москве, у которого раньше не открывалось мобильное приложение YouTube, смог посмотреть видео.

При этом судя по опросам в телеграм-каналах разных СМИ, у многих пользователей в России YouTube по-прежнему работает с перебоями.

Сегодня режиссер Карен Шанхазаров заявил, что поднимал вопрос замедления YouTube на вчерашней встрече с Владимиром Путиным. Тот якобы сказал, что «там бывают всякие пакости», но пообещал «разобраться».