С 1 января неквалифицированным инвесторам в России будут недоступны иностранные ценные бумаги — кроме тех, которые учитываются в инфраструктуре стран ЕАЭС. Также только квалифицированные инвесторы смогут покупать производные финансовые инструменты на активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Эти изменения коррелируют с недавними законодательными инициативами, направленными на ужесточение критериев для получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, повышение имущественного ценза и новые правила квалификации.

В результате этих изменений неквалифицированные инвесторы сохранят доступ к следующим инструментам:

Российские акции и облигации на отечественных биржах.

Паи российских инвестиционных фондов.

Структурные продукты, доступные после тестирования.

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