До конца 2025 года продлен запрет на оплату доли в иностранной компании без разрешения центрального банка

Изначально такие правила действовали до 31 декабря 2022 года.

До конца 2025 года продлен запрет на совершение без разрешения центрального банка операций:

— По оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента.

— По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капвложений (договора о совместной деятельности).

Напомним, что 18 марта 2022 года появились правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка.

Изначально такие правила действовали до 31 декабря 2022 года. Потом их продляли несколько раз:

— До 31 декабря 2023 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432126/).

— До 31 декабря 2024 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464747/).

— До 31 декабря 2025 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_490357/).

Одновременно из общего правила было несколько исключений.