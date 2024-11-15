До конца 2025 года продлен запрет на оплату доли в иностранной компании без разрешения центрального банка

До конца 2025 года продлен запрет на совершение без разрешения центрального банка операций:
— По оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юрлица-нерезидента.
— По взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капвложений (договора о совместной деятельности).
Напомним, что 18 марта 2022 года появились правила, по которым оплачивать долю в иностранной компании можно только с разрешения центрального банка.
Изначально такие правила действовали до 31 декабря 2022 года. Потом их продляли несколько раз:
— До 31 декабря 2023 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432126/).
— До 31 декабря 2024 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464747/).
— До 31 декабря 2025 года (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_490357/).
Одновременно из общего правила было несколько исключений.
01 апреля 2022 года центральный банк разрешил (https://www.cbr.ru/press/event/?id=12909) вносить до 10 млн рублей в уставный капитал дружественных компаний без получения индивидуального разрешения.
01 июня 2022 года центральный банк разрешил (https://www.cbr.ru/press/event/?id=13960) вносить до 15 млн рублей в уставный капитал любых компаний в евро или в долларах без получения индивидуального разрешения.
01 апреля 2024 года центральный банк сказал (https://cbr.ru/press/event/?id=18500), что резидентам не нужно получать индивидуальное разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов, если сумма таких операций в пользу одного юридического лица не превышает 15 млн рублей.
Операция может быть как в рублях, так и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте по курсу центрального банка на дату платежа.
Если сумма операций, независимо от валюты платежа, превышает лимит, то, как и ранее, необходимо получить разрешение центрального банка.
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