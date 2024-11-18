В МФЦ начнут оказывать услуги без паспорта

В Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях запустят обслуживание в МФЦ по биометрии.

Кабмин определил список госуслуг, которые можно получить в МФЦ по биометрии.

Без паспорта можно получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать автомобиль, оформить пенсию, пособие в связи с рождением ребенка и разрешение на строительство, подать заявление о расторжении брака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Новый способ обслуживания будет доступен тем, кто зарегистрировал подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. Это можно сделать очно в 12 тыс. банков по всей стране», — сказали в пресс-службе.

Пока что в проекте будут участвовать свыше 30 отделений МФЦ в трех пилотных регионах — в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях.