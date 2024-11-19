Есть законопроект, по которому физические лица обязаны сообщать о получении права распоряжаться криптовалютой

В декабре 2020 года появился законопроект № 1065710-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части налогообложения цифровой валюты)".

В пояснительной записке к законопроекту написано так:

"В настоящее время у налоговых органов отсутствует информация об открытых российскими юридическими лицами и гражданами РФ криптовалютных кошельках и осуществляемых операциях по ним".

Видимо поэтому согласно законопроекту физические лица будут обязаны:

Сообщать о получении права распоряжаться криптовалютой.

Отчитываться об операциях с криптовалютой.

Отчитываться об остатках криптовалюты.

Предполагается, что все это физические лица смогут подавать в налоговую ежегодно через личный кабинет налогоплательщика до 30 апреля.

Физические лица - это:

— Граждане РФ.

— Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ.

При этом обязанность по декларированию не будет касаться лиц, которые живут за рубежом большую часть года.

Предполагается, что информация будет представляться, если за календарный год сумма поступлений цифровой валюты или списаний цифровой валюты превысит 600 тысяч рублей.

Как определить рыночную цену на цифровую валюту будет решать ФНС России.