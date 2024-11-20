Число МСП за три квартала 2024 года сократилось на 8%

Динамика свидетельствует о торможении экономического роста в РФ. МСП также активно регистрируются в новых направлениях бизнеса, адаптируясь к изменениям общеэкономических и кредитных условий.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выросла доля МСП в таких сферах как профессиональная и научно-техническая деятельность, общественное питание и гостиничный бизнес, обрабатывающая промышленность. Приоритетными направлениями остаются розничная торговля и сфера IT.

Число новых компаний в торговле выросло на 19% (доля в общем числе регистраций МСП составила 9,9%). Профессиональная и научно-техническая деятельность имеет долю 8,3%, обрабатывающая промышленность – 7,9%, ресторанный и гостиничный бизнес – 3,6%. В IT-секторе рост составил 5% (доля – 4,1%). В топ по доле регистраций не вошли транспорт, строительство и административная деятельность. Эти данные приводит «Коммерсант».