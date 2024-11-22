ФНС подвела итоги работы ФИАС за 10 лет

За прошедшие 10 лет с момента создания системы ФНС разработала методологию ведения ГАР, в ФИАС появились бесплатные сервисы по предоставлению сведений из реестра. Также проведена интеграция с порталом Госуслуг и Единой цифровой платформой Гостех. ИТ-инфраструктура системы переведена на отечественное программное обеспечение.
Сведения в ГАР общедоступны, с помощью сервиса можно определить любой адрес с указанием муниципального образования, где он расположен.
Заявлено, что информация об адресах из системы является эталонной. В ГАР можно найти адрес любого объекта недвижимости по его кадастровому номеру.
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