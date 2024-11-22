ФНС подвела итоги работы ФИАС за 10 лет

С 2014 года, когда был создан Государственный адресный реестр (ГАР) на базе федеральной информационной адресной программы (ФИАС), в нем было размещено более 111 млн адресов.

За прошедшие 10 лет с момента создания системы ФНС разработала методологию ведения ГАР, в ФИАС появились бесплатные сервисы по предоставлению сведений из реестра. Также проведена интеграция с порталом Госуслуг и Единой цифровой платформой Гостех. ИТ-инфраструктура системы переведена на отечественное программное обеспечение.

Сведения в ГАР общедоступны, с помощью сервиса можно определить любой адрес с указанием муниципального образования, где он расположен.

Заявлено, что информация об адресах из системы является эталонной. В ГАР можно найти адрес любого объекта недвижимости по его кадастровому номеру.