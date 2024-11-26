Пенсии

При высокой инфляции пенсии в 2025 году могут дополнительно проиндексировать

По словам главы Социального фонда (СФР) Сергея Чиркова, Правительство рассмотрит возможность повторно поднять пенсии, если инфляция будет выше ожиданий.

В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 24 тысяч рублей. Индексация с 1 января 2025 года работающим и неработающим пенсионерам составит 7,3%.

Как заявил «Коммерсанту» глава Соцфонда Сергей Чирков, если фактическая величина инфляции окажется выше ожидаемого значения, правительство может рассмотреть возможность ее повторной индексации.

В настоящее время уровень инфляции в РФ составляет 8,7%.

Комментарии

1
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    В настоящее время уровень инфляции в РФ составляет 8,7%. Индексация с 1 января 2025 года работающим и неработающим пенсионерам составит 7,3%.

    Уже будущая индексация меньше уровня инфляции. Они что индексируют?