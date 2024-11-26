⚡️ Итоги дня: за год выручка Telegram выросла на 190%, доллар стоит больше 105 рублей, а число товаров по акции в магазинах упало до минимума

Средний размер микрозайма в октябре вырос почти на 7%. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек микрозайма вырос в октябре на 2,2%.

Число товаров по акции в магазинах упало до минимума. Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в третьем квартале 2024 года. В онлайне доля товаров по акциям длительностью до четырех месяцев сократилась на 5,8 процентных пункта.

Курс доллара поднялся выше 105 рублей, евро уже больше 110, а юань подорожал до 14,5 рублей. Российский бизнесмены ждут доллар по 120 рублей. Импортеры начали закладывать во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а юань — по 15 рублей.

В первой половине 2024 года выручка Telegram составила $525 млн, что на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Социальная сеть «Одноклассники» начала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии другим пользователям. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.

Т-Банк добавил в приложение сервис для покупки товаров «Шопинг». Он находится в разделе «Город» — это витрина с товарами от разных компаний. Покупка происходит на стороне партнера, но в «ближайшее время» ее можно будет оплатить и в приложении банка.

Власти Москвы начали покупать данные «Авиасейлс» для развития туризма. Собранные данные позволят анализировать соотношение спроса и предложения, понимать потребности целевой аудитории и развивать соответствующие проекты. Они планируют публиковать результаты мониторинга в открытом доступе.

Грамота.ру назвала «вайб» словом 2024 года. Это слово означает эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. В тройку призеров этого года вошли также слово «скуф», означающее неопрятного мужчину старше 35 лет с консервативными взглядами и бесперспективной работой, и «прилет».

В РФ начали перерабатывать пакеты из-под молока в шариковые ручки.