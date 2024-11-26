Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: за год выручка Telegram выросла на 190%, доллар стоит больше 105 рублей, а число товаров по акции в магазинах упало до минимума

Подготовили обзор главных событий дня — 26 ноября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Средний размер микрозайма в октябре вырос почти на 7%. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек микрозайма вырос в октябре на 2,2%.

  • Число товаров по акции в магазинах упало до минимума. Доля продаж товаров повседневного спроса (FMCG) в рамках краткосрочных промоакций в офлайн-магазинах составила 39,6% в третьем квартале 2024 года. В онлайне доля товаров по акциям длительностью до четырех месяцев сократилась на 5,8 процентных пункта.

  • Курс доллара поднялся выше 105 рублей, евро уже больше 110, а юань подорожал до 14,5 рублей. Российский бизнесмены ждут доллар по 120 рублей. Импортеры начали закладывать во внутренние расчеты доллар по 120-125 рублей, а юань — по 15 рублей.

  • В первой половине 2024 года выручка Telegram составила $525 млн, что на 190% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

  • Социальная сеть «Одноклассники» начала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии другим пользователям. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.

  • Т-Банк добавил в приложение сервис для покупки товаров «Шопинг». Он находится в разделе «Город» — это витрина с товарами от разных компаний. Покупка происходит на стороне партнера, но в «ближайшее время» ее можно будет оплатить и в приложении банка.

  • Власти Москвы начали покупать данные «Авиасейлс» для развития туризма. Собранные данные позволят анализировать соотношение спроса и предложения, понимать потребности целевой аудитории и развивать соответствующие проекты. Они планируют публиковать результаты мониторинга в открытом доступе.

  • Грамота.ру назвала «вайб» словом 2024 года. Это слово означает эмоциональное состояние, настроение, возникающее при общении с кем-либо или при контакте с чем-либо. В тройку призеров этого года вошли также слово «скуф», означающее неопрятного мужчину старше 35 лет с консервативными взглядами и бесперспективной работой, и «прилет».

  • В РФ начали перерабатывать пакеты из-под молока в шариковые ручки.

  • В Санкт-Петербурге открывается форум-выставка «Российский промышленник». В рамках форума пройдет конференция «Беспилотные технологии — путь к технологическому суверенитету страны».

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

4
  • Marina2022

    «Беспилотные технологии — путь к технологическому суверенитету страны». У самурая нет цели, у самурая есть только путь.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Социальная сеть «Одноклассники» начала временно ограничивать пользователей, которые пишут оскорбительные комментарии другим пользователям. Разработка на основе машинного обучения позволила сократить долю и количество негативных высказываний под постами, фотографиями и видео на 47%.

    ну так давно же уже всех учили... что ругаться и абскар...ять нужно вежливо

    всем известный пример

    Этот Василий Алибабаевич… этот нехороший человек… мне на ногу батарею сбросил, падла!

    (с)

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В РФ начали перерабатывать пакеты из-под молока в шариковые ручки.

    Хорошо....

    а ручки куда?

    а молоко из чего было?

    Ну что же вы всей цепи не рассказываете?