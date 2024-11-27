МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство

Об этом прямо заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.
Это обеспечивает информационную независимость и безопасность Российской Федерации.
Стандарты бухучета утверждают нормативные акты, принимаемые в порядке, установленном законодательством РФ. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применяемые для составления консолидированной финотчетности и раскрытия информации об устойчивости, и международные стандарты аудита, определяющие порядок оказания аудиторских услуг, вводятся по результатам проведения установленных Правительством специальных процедур признания. Эти процедуры включают в том числе оценку соответствия их национальным интересам.
Комментарии1
\\\\\\.....будет регулировать полностью российское законодательство.......//////
И чего же здесь непонятного, ведь МСФО выстроен по рыночным законам и правилам, а РСФУ имеет, вернее берет корни из нашего советского прошлого с той обычной бухгалтерией заточенной под плановую экономику, вот и вся недолга.
Но самым чЮдным в этом процессе является сам замес основ бывшей плановой экономики и желанием с возможностями сегодняшнего построения в государстве рыночной экономики.🤔