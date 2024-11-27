МСФО

МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство

Регулирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности будет полностью на национальном (российском) уровне.

Об этом прямо заявлено в Основных направлениях госполитики в сфере бухучета, финотчетности и аудита до 2030 года, которые утверждены распоряжением Правительства № 3386-р от 22.11.2024.

Это обеспечивает информационную независимость и безопасность Российской Федерации.

Стандарты бухучета утверждают нормативные акты, принимаемые в порядке, установленном законодательством РФ. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), применяемые для составления консолидированной финотчетности и раскрытия информации об устойчивости, и международные стандарты аудита, определяющие порядок оказания аудиторских услуг, вводятся по результатам проведения установленных Правительством специальных процедур признания. Эти процедуры включают в том числе оценку соответствия их национальным интересам.

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

Комментарии

1
  • fkmrf123

    \\\\\\.....будет регулировать полностью российское законодательство.......//////

    И чего же здесь непонятного, ведь МСФО выстроен по рыночным законам и правилам, а РСФУ имеет, вернее берет корни из нашего советского прошлого с той обычной бухгалтерией заточенной под плановую экономику, вот и вся недолга.

    Но самым чЮдным в этом процессе является сам замес основ бывшей плановой экономики и желанием с возможностями сегодняшнего построения в государстве рыночной экономики.🤔