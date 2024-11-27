Расходы по налогу на прибыль

С 2025 года расходы на НИОКР можно учитывать в двойном размере

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки учитывают с коэффициентом 2, если они включены в перечень, утвержденный Правительством. Но для малых технологических компаний есть исключение.

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2024 № 03-03-06/1/82285.

С 01.01.2025 организациям, включенным в реестр малых технологических компаний, можно применять коэффициента 2 к расходам на НИОКР вне зависимости от отнесения их к перечню.

Речь идет про исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенные в соответствующий государственный реестр.

Таким образом, малые технологические компании могут не ориентироваться на перечень НИОКР, который утвержден постановлением правительства от 24.12.2008 № 988.

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.

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