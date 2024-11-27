С 2025 года расходы на НИОКР можно учитывать в двойном размере

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

📌 В связи с приближением нового отчетного периода по КИК собрали основные положения, связанные с финансовой отчетностью за 2023 финансовый год к Уведомлению о КИК за 2024 год, которые нужно будет представить в налоговый орган до 30 апреля 2025 года.