С 2025 года расходы на НИОКР можно учитывать в двойном размере

Разъяснение дает Минфин в письме от 30.08.2024 № 03-03-06/1/82285.
С 01.01.2025 организациям, включенным в реестр малых технологических компаний, можно применять коэффициента 2 к расходам на НИОКР вне зависимости от отнесения их к перечню.
Речь идет про исключительные права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, внесенные в соответствующий государственный реестр.
Таким образом, малые технологические компании могут не ориентироваться на перечень НИОКР, который утвержден постановлением правительства от 24.12.2008 № 988.
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