«Яндекс» купил сервис по оплате товаров и услуг через QR-код СБП

В результате сделки 28 ноября «Яндекс» стал владельцем ООО «НьюПэй» — сервиса оплаты через QR-код в Системе быстрых платежей (СБП).

ООО «НьюПэй» зарегистрировано в сентябре 2024 года. До сделки оно на 70% принадлежало Ивану Бортнику, 25% было у Алексея Локонцева, 5% — у Игоря Мельникова.

«Сделка позволит расширить набор платежных инструментов и сценариев оплаты через сервис "Яндекс Пэй"», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе интернет-компании.

NewPay интегрирован с такими системами как «Эвотор», Posiflora, Quick Resto, «Модуль Касса», «Аспро» и др. Партнерами проекта являются TopGun, «Даблби», «Кантата», OnePriceCoffee, SurfCoffee, Cofix и т. д.