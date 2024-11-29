❌ ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС

Разрезервировать можно только те суммы налогов, которые ранее были зарезервированы по заявлению налогоплательщика.
Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-02-08/108764.
Речь, в частности, идет о налоге на имущество физлиц, который налоговики досрочно списывают с ЕНС предпринимателей (засчитывают в счет будущей уплаты).
ЕНС у физлица и ИП единый. Поэтому в имущественный налог могут уйти деньги, которые ИП планировал направить на уплату своих бизнес-налогов. Но таковы нормы НК.
Начать дискуссию