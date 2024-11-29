Сальдо ЕНС

❌ ИП не может разрезервировать деньги на ЕНС, которые самостоятельно зарезервировала ФНС

Если зачет налога провела сама ФНС, то отменить его по заявлению нельзя.

Разрезервировать можно только те суммы налогов, которые ранее были зарезервированы по заявлению налогоплательщика.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-02-08/108764.

Речь, в частности, идет о налоге на имущество физлиц, который налоговики досрочно списывают с ЕНС предпринимателей (засчитывают в счет будущей уплаты).

ЕНС у физлица и ИП единый. Поэтому в имущественный налог могут уйти деньги, которые ИП планировал направить на уплату своих бизнес-налогов. Но таковы нормы НК.

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