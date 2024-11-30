Путин утвердил индексацию маткапитала на 2025–2027 годы

Указ предполагает, что материнский капитал в 2025 году будет проиндексирован на 7,3% и достигнет 676 тыс. 398 руб.

Как указано в документе, ожидается, что размер материнского капитала в 2026 году возрастет на 4,5% и составит 706 836 рублей, а в 2027 году увеличится еще на 4% и достигнет 735 109 рублей.

Если второй, третий или последующий ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2020 года и семья ранее не получала маткапитал, выплата в 2025 году составит 893 835 рублей, в 2026-м - 934 058 рублей, в 2027-м - 971 420 рублей.

Если семья получила маткапитал за первого ребенка, доплата за второго составит в 2025 году 217 тыс. рублей.