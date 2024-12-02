На поддержку льготного кредитования в АПК направили дополнительные средства

Более 57,5 млрд рублей выделило правительство на субсидирование 41 тысячи льготных займов.

Распоряжение от 28 ноября 2024 года № 3457-р о выделении из резервного фонда кабмина 57,5 млрд рублей подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на субсидирование не менее 41 тыс. льготных займов, предоставленных предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Такая поддержка позволяет аграриям наращивать объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Из федерального бюджета на субсидирование таких кредитов в 2024 году было направлено более 266 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с повышением ключевой ставки Банка России до 21%.