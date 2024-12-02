Введены штрафы за плохое содержание домашних животных

Владимир Путин подписал федеральный закон от 30.11.2024 № 440-ФЗ, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Закон внес изменения в ст. 8.52 Кодекса об административных правонарушениях.

Ею предусмотрено предупреждение или штраф на граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс., на организации — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

При этом административной ответственности не будет к владельцу животного, если: