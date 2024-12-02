Введены штрафы за плохое содержание домашних животных

Закон внес изменения в ст. 8.52 Кодекса об административных правонарушениях.
Ею предусмотрено предупреждение или штраф на граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., на должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс., на организации — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.
При этом административной ответственности не будет к владельцу животного, если:
нарушение допущено в результате действий (бездействия) иного лица, осуществляющего либо обязанного по поручению владельца животного осуществлять непосредственный надзор за животным;
животное выбыло из владения лица в результате противоправных действий других лиц.
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