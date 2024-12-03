✅ Президент одобрил соглашение с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений. Оценка эксперта

Владимир Путин 2 декабря одобрил предложение правительства подписать соглашение с Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран (распоряжение от 02.12.2024 № 389-рп). Дополнительно Президент дал поручение Минюсту подписать международный договор.

Соглашение между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов было опубликовано 21 ноября 2024 года.

Договор применяется к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским делам. Соглашение распространяется и на уголовные дела, но в части гражданского иска, которые предусматривают обязательства должника выплатить в пользу взыскателя деньги, в том числе госпошлины и судебные расходы.

Предусмотрено, что решения, вынесенные в судах одной из стран, не требуют специальной процедуры признания в другом государстве. Некоторые документы не нужно будет легализовывать или как-то иначе заверять.

Однако если постановление суда составлено на белорусском языке, будет необходим перевод на русский. Спорные вопросы о толковании и применении соглашения будут решать на переговорах между двумя странами.

Дополнительно указано, что этот международный договор имеет преимущественную силу над положениями других договоров, действующих в отношениях между Москвой и Минском и регулирующих подобные вопросы.

Специально для «Клерка» комментирует Екатерина Авдеева — руководитель Экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов:

«Неисполнение судебных решений — довольно большая проблема в рамках российской юрисдикции, а когда речь идет об исполнении решений судов на территории иностранного государства, то на стандартные проблемы накладывается необходимость процедуры придания юридической силы решениям российских судов за рубежом.

Процедура легализации судебных решений в иностранных государствах обставлена в каждом отдельном случае своим набором юридических тонкостей и отнимает достаточно большое время. В случае Белоруссией речь идет о 2-3 месяцах.

При этом случаи отказов встречаются. Наиболее часто с обоснованием, что заявитель не предоставляет доказательств, свидетельствующие о том, что другая сторона была своевременно извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела на территории иностранного государства. Поэтому процедура легализации российских судебных решений даже в Беларуси еще и требовала квалифицированной юридической поддержки.

Новое соглашение о взаимном исполнении судебных решений – важный шаг. С 2001 года у нас с Беларусью действует аналогичное соглашение, которое распространяется на решения арбитражных судов РФ и экономических судов РБ, теперь же эта практика будет распространена на суды общей юрисдикции обоих государств, включая гражданские иски в рамках уголовных дел.

Учитывая крепкие экономические связи между Белоруссией и Россией и серьезный объем торговли ($32 млрд за 9 месяцев 2024 г.), данное решение имеет большое значение, так как владельцы бизнеса будут знать, что их права защищены не только на территории своего государства, но и на территории государства, где расположен контрагент. Будут снижены временные и денежные затраты компаний и граждан на отправление правосудия на территории союзных стран».