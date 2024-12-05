Просрочки и кассовые разрывы: в РФ отмечен резкий рост неплатежей со стороны контрагентов

В третьем квартале 2024 года рост просрочек по платежам контрагентов увеличился почти на 37%.

Неплатежи контрагентов вышли на первое место среди всех возможных проблем, с которыми сталкивались компании в своей деятельности в 3 квартале 2024 года.

Согласно отчету РСПП, 36,6% респондентов сообщили, что именно несоблюдение обязательств по выплате средств ограничивало работу компании. В прошлый отчетный период доля этого варианта была значимо ниже – 22,1%.

На практике у бизнеса могут быть огромные обороты и доходы, но при этом в нужный момент не быть ни рубля на расчетном счете. Тогда компания не может вовремя рассчитываться по долгам. А все из-за того, что она смотрит только на доходы и расходы, но не контролирует реальное движение денег.

Именно поэтому один из главных инструментов управления организацией — отчет о движении денежных средств (ОДДС).

Как составить отчет и контролировать движение денежных средств компании, чтобы не допускать кассовых разрывов — об этом расскажет эксперт на вебинаре «Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд». Он состоится 12 декабря в 13:00 мск!

На вебинаре обсудим:

В чем бизнесу поможет отчет о движении денежных средств.

Структура ОДДС.

Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц.

Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры.

Составление дашбордов.

Бонус: Отчет о движении денежных средств.

Спикер вебинара — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 12 декабря в 13.00 мск!