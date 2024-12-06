Не любой тип информации имеет статус персональных данных: зависит от закона, решения суда и есть просто спорные

Субъекты персональных данных, чьи права нарушены, могут подать коллективные иски против оператора (работодателя, торговой компании и т. п.) и потребовать возмещения вреда. Также будет бизнес-эффект, связанный с оттоком клиентов.

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатория Касперского» Алексей Киселев рассказал про безопасность персональных данных и как избежать штрафов.

Он объяснил, что не любой тип информации имеет статус персональных данных. Какая-то в силу закона однозначно да или нет. Но есть спорные (например, IP-адрес) или зависит от решение суда (например, номер телефона или ФИО отдельно от других данных)

Самые крупные утечки были в следующих сферах:

ретейл;

финансы;

интернет-сервисы;

здоровье;

карьера и образование;

производство.

Основная угроза для организаций – по-прежнему шифровальщики. В 2023 году с ними был связан каждый третий инцидент, заметил Киселев.

Спикер назвал, какие процессы и орг. меры помогут обезопасить персданные. Это:

подготовка и согласование четких процессов и протоколов по сбору, обработке, передаче данных, а также инфраструктуры для них;

выделение персонально ответственных сотрудников за ключевые сегменты;

разработка необходимой документации.

В качестве организационно-распорядительной документации в компании в общем случае должны быть: