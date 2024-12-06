Защита персональных данных

Не любой тип информации имеет статус персональных данных: зависит от закона, решения суда и есть просто спорные

Субъекты персональных данных, чьи права нарушены, могут подать коллективные иски против оператора (работодателя, торговой компании и т. п.) и потребовать возмещения вреда. Также будет бизнес-эффект, связанный с оттоком клиентов.
Не любой тип информации имеет статус персональных данных: зависит от закона, решения суда и есть просто спорные

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатория Касперского» Алексей Киселев рассказал про безопасность персональных данных и как избежать штрафов.

Он объяснил, что не любой тип информации имеет статус персональных данных. Какая-то в силу закона однозначно да или нет. Но есть спорные (например, IP-адрес) или зависит от решение суда (например, номер телефона или ФИО отдельно от других данных)

Самые крупные утечки были в следующих сферах:

  • ретейл;

  • финансы;

  • интернет-сервисы;

  • здоровье;

  • карьера и образование;

  • производство.

Основная угроза для организаций – по-прежнему шифровальщики. В 2023 году с ними был связан каждый третий инцидент, заметил Киселев.

Спикер назвал, какие процессы и орг. меры помогут обезопасить персданные. Это:

  • подготовка и согласование четких процессов

    и протоколов по сбору, обработке, передаче данных, а также инфраструктуры для них;

  • выделение персонально ответственных

    сотрудников за ключевые сегменты;

  • разработка необходимой документации.

В качестве организационно-распорядительной документации в компании в общем случае должны быть:

  • регламент учета, хранения и уничтожения

    носителей персональных данных;

  • регламент допуска сотрудников и третьих

    лиц к обработке персданных;

  • регламент резервного копирования

    персданных;

  • регламент проведения контрольных

    мероприятий.

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