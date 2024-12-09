Как не допустить доначислений по налогам из-за ошибок бухгалтера? Смотрите запись вебинара!

Эксперт подробно разбирает типичные ошибки, которые приводят к доначислению налогов по расчетам с сотрудниками, при приобретении основных средств и нематериальных активов и др.