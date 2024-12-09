Налоги, взносы, пошлины

Как не допустить доначислений по налогам из-за ошибок бухгалтера? Смотрите запись вебинара!

Эксперт подробно разбирает типичные ошибки, которые приводят к доначислению налогов по расчетам с сотрудниками, при приобретении основных средств и нематериальных активов и др.

Смотрите запись вебинара «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 1)», где рассмотрены следующие вопросы:

  • Какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга.

  • Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности.

  • Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.

  • Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения.

Спикер вебинара — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

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