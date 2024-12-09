Распространители интернет-рекламы будут делать отчисления в бюджет

Законопроект об отчислениях в бюджет от распространителей рекламы в интернете завтра может пройти второе чтение в Госдуме.

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя.

Депутаты и сенаторы — авторы законопроекта — предлагают дополнить закон № 38-ФЗ «О рекламе» новой статьей 18.2:

«Рекламораспространители и операторы рекламных систем», распространяющие в интернете рекламу, «направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ», будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы.

Новый платеж вступит в силу с 1 апреля 2025 года.