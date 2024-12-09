Распространители интернет-рекламы будут делать отчисления в бюджет

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя.
Депутаты и сенаторы — авторы законопроекта — предлагают дополнить закон № 38-ФЗ «О рекламе» новой статьей 18.2:
«Рекламораспространители и операторы рекламных систем», распространяющие в интернете рекламу, «направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ», будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от реализации такой рекламы.
Новый платеж вступит в силу с 1 апреля 2025 года.
Комментарии1
Предприниматели используют инфраструктуру ФНС для уплаты налогов и взносов. Надо срочно ввести обязательные отчисления для поддержки тех, кто эту инфраструктуру разрабатывает.
Маркировка. Там тоже есть пользование инфраструктурой. Нужен сбор.
Мы используем онлайн-банк для отправки платежей. Там тоже надо ввести сбор, чтобы поддержать тех, кто тратит деньги на поддержание инфраструктуры.
Через СБП платим и принимаем платежи. Тоже нужен сбор.