Новые регионы получат дополнительные 8,8 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал сразу два распоряжения правительства, по которым в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области направят свыше 8,8 млрд рублей. Эти средства позволят сбалансировать региональные бюджеты.

Также деньги пойдут на обеспечение социально значимых расходов, на поддержку государственных и муниципальных предприятий, на зарплаты бюджетникам и ремонт автомобильных дорог. Об этом сказано на сайте кабмина.

Финансирование в виде дотаций поступит по программе восстановления и развития новых регионов, которую утвердили в конце 2023 года. В нее входит: строительство жилья, коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной сферы и создание благоприятного инвестиционного климата.