⚡️ Итоги дня: стоимость «Оливье» выросла на 9%, первая рабочая неделя в 2025 году станет самой короткой, а у АТОЛ новый владелец

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии2
Ну и самая наша профессиональная новость....
РИА Новости: Суд оштрафовал Никиту Михалкова на 300 рублей
Суд в Москве оштрафовал Никиту Михалкова на сумму 300 рублей - на само заседание режиссер не явился, пишет РИА Новости.Российская газета
"Михалков не предоставил в срок, установленный законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного страхования, <…> отчет по форме ЕФС-1", — говорится в материале.РИА Новости
ЕФС-1 (единая форма сведений) представляет собой отчет, который сдают компании и индивидуальные предприниматели с работниками, устроенными по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера.Агентство Москва
В ЕФС-1 в числе прочего отражаются сведения об особом страховом стаже, взносах на травматизм и обязательных медосмотрах.Агентство Москва
ну и первый коммент от меня
..... ээээмммм... Напугали ижжа ... ага... этой-самой..., "ну вы их знаете"