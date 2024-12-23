⚡️ Итоги дня: стоимость «Оливье» выросла на 9%, первая рабочая неделя в 2025 году станет самой короткой, а у АТОЛ новый владелец

Россияне стали чаще ездить за границу. В Ассоциации туроператоров (АТОР) по итогам года ожидают 14 млн поездок, это на 17% больше, чем в 2023 году. Самые популярные направления – Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.

МТС запустила бета-версию платформы для совместной работы True Tabs. Основным инструментом сервиса стали электронные таблицы, также в нем можно создавать дашборды, канбан-доски, формы для сбора информации и проведения опросов, а также анализировать данные и настраивать оповещения.

Новым владельцем АТОЛ стал Роман Володин, который возглавлял компанию. По его словам, все текущие проекты и стратегия АТОЛ сохранятся, компания продолжит фокусироваться на разработке инновационных решений в сегменте RetailTech.

Первая рабочая неделя в 2025 году будет самой короткой. Она продлится два дня — 9 и 10 января.

В Краснодарском крае на берег Черного моря выбросило несколько дельфинов. Это случилось после разлива нефтепродуктов. Глава Минприроды сообщил, что загрязненного грунта на побережье Черного моря может стать больше – вплоть до 200 тысяч тонн.

Стоимость приготовления салата «Оливье» за год выросла на 9%, а селедки под шубой — на 14%. Рекордный рост показали цены на картофель, который подорожал на 90%. Также отличилась свекла — на 30%.

АвтоВАЗ начал сборку внедорожника Lada Niva Sport. Главные отличия от обычного «гражданского» внедорожника в спортивных настройках подвески и тормозов, а также в отделке интерьера. Дизайн выполнен в контрастном гоночном стиле.

Союзмультфильм потратит свыше 7 млрд рублей на ответ мировым вселенным Marvel и DC. Всего запланировано шесть фильмов и сериал с российскими супергероями.

В Японии разработают прототип лунного поселения с искусственной гравитацией. Там смогут жить 10 тыс. человек.