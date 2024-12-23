Ставка туристического налога может зависеть от сезона и даже месяца

По нормам НК ставки по туристическому налогу могут быть дифференцированы с учетом сезонности и категории средства размещения.

Максимальные ставки такие:

2025 год – 1%;

2026 год – 2%;

2027 год – 3%;

2028 год – 4%;

2029 год – 5%.

Конкретную ставку устанавливают региональные власти.

При этом в НК не конкретизированы периоды, применительно к которым могут быть дифференцированы ставки.

Налоговый период по турналогу – квартал.

Регионы могут устанавливать дифференцированные ставки по турналогу с учетом сезонности применительно к календарным месяцам, составляющим соответствующие кварталы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-05-08/119737.