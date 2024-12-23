Ставка туристического налога может зависеть от сезона и даже месяца

Максимальные ставки такие:
2025 год – 1%;
2026 год – 2%;
2027 год – 3%;
2028 год – 4%;
2029 год – 5%.
Конкретную ставку устанавливают региональные власти.
При этом в НК не конкретизированы периоды, применительно к которым могут быть дифференцированы ставки.
Налоговый период по турналогу – квартал.
Регионы могут устанавливать дифференцированные ставки по турналогу с учетом сезонности применительно к календарным месяцам, составляющим соответствующие кварталы.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.11.2024 № 03-05-08/119737.
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